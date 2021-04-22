أكد أستاذ واستشاري غدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا لـ«عكاظ»، أن الأطفال اليافعين المصابين بمرض السكري الذين سُمح لهم بصيام الشهر عليهم أن يدركوا أهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن معدلاتها الصحية، مبيناً أن التوجيهات الصحية للأطفال مرضى السكري تختلف من حالة إلى أخرى وفقاً للعمر وحالتهم الصحية وكمية ونوعية الطعام الذي يستهلكونه، والنشاط البدني الذي يمارسونه.

ارتفاع وهبوط السكر

وبين أنه يجب لهذه الفئة من الأطفال المصابين بالسكري مراعاة عدم تعرضهم لأي حالات ارتفاع أو هبوط مستويات السكري في الدم خلال الصيام، ويجب على الطفل المصاب بالسكري أن يكون قادراً على مراقبة مستويات الجلوكوز بنفسه وبشكل دقيق خلال شهر رمضان، مما يعني أنه يتوجب عليه أن يقيس مستويات السكر في الدم عندما يستيقظ،، وعند الساعة الرابعة من بعد الظهر، وقبل حلول موعد الإفطار، وعند العاشرة مساء وقبل حلول موعد السحور، وكلما دعت الحاجة لذلك أو عند إصابته بأعراض هبوط أو ارتفاع السكر في الدم.

تأخير وجبة السحور

ونصح البروفيسور الأغا هؤلاء الأطفال بتأخير وجبة السحور قدر الإمكان، على أن تكون قبل فترة وجيزة من موعد الإمساك، وشرب كمية كافية من الماء والسوائل عند الإفطار والسحور، كما يتوجب على الأطفال المعتمدين على الانسولين أن يحتفظوا بقطعة من الحلوى في موقع قريب منهم لتناولها عند إصابتهم بأعراض هبوط مستويات السكر في الدم - لا سمح الله - ويقوموا بكسر صيامهم على الفور حتى لو باقي دقائق على صلاة المغرب حفاظاً على صحتهم.

تجنب الأطعمة المقلية

ودعا البروفيسور الأغا، الأطفال المصابين بالسكري إلى تجنب الأطعمة المقلية، والدسمة والحلويات؛ لأنها ترفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ لغناها بالسعرات الحرارية، وتناول الأطعمة الصحية عبر الوجبات الخفيفة، والحرص على ممارسة الرياضة، واستبدال أنواع العصائر بالفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وإضافة زيت الزيتون إلى الأكلات مع الابتعاد عن الدهون الضارة، والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها الشاي والقهوة إلى جانب المشروبات الغازية أيضاً، والحرص على تناول نسبة معتدلة من الماء بعد الإفطار لتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال الصيام، واستبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ومنها الخبز الأسمر، وأيضاً خبز الشوفان بديل للخبز الأبيض، وتناول الفواكه على وجبة السحور مناسب لمرضى السكر وأفضل بكثير من تناول قطعة حتى ولو صغيرة من الحلويات، والابتعاد عن المشروبات المدرة للبول.