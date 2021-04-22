كشف مدیر إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطیران المدني بالكويت عبدالله الراجحي، أن إدارته خاطبت السلطات الصحیة للنظر في إمكانیة إعادة تشغیل الرحلات التجاریة من مصر وإلیھا، بناء على طلب الناقلات الوطنیة.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن الراجحي قوله إن مخاطبة السلطات الصحیة جاءت بعد تقدم الناقلات الوطنیة بطلب لإعادة خط «كویت - مصر- كویت» برحلات مباشرة لإنعاش حركة الطیران التجاري، لا سیما أن الكثیر من الطلبة الدارسین في مصر یرغبون في العودة المباشرة إلى البلاد دون المرور بمحطات الترانزیت.

وأضاف أن الطلب یتضمن التزام الاشتراطات الصحیة لجمیع المواطنین إلا أن إعادة خط التشغیل التجاري مع مصر لا تعني عودة المقیمین إلى البلاد، بل إن تعامیم الطيران المدني لا تزال سارية وتنص على دخول الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والمرافقين لهم من العمالة المنزلية.