كشفت شرطة هونغ كونغ تعرض امرأة تسعينية لأكبر عملية احتيال عبر الهاتف في تاريخ المدينة، إذ كلفتها نحو 27 مليون يورو. ووفق صحيفة «ساوث تشاينا» (الأربعاء)، قالت الشرطة: «اتصل المحتالون بالمرأة وتظاهروا أنهم مسؤولون في أجهزة الأمن الصينية وأخبروها بأن هويتها استخدمت في عملية احتيال بقضية جنائية ما يستلزم إجراء تحويلات لحسابات محققين زائفين، لحماية ثروتها، ثم سلموها هاتفا للتواصل مع عناصر الأمن المحتالين، الذين أقنعوها على مدى 5 أشهر بـ11 عملية تحويل مصرفي، بما يزيد على 250 مليون دولار بالعملة المحلية، وهو أضخم مبلغ تتم سرقته بهذه الطريقة». وتابعت الشرطة: «اكتشف الاحتيال باتصال المسنة بابنتها ومشاركتها شكوكها».