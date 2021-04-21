قرر النجم الصيني جاكي شان حرمان ابنه الوحيد «جايسي» من الميراث، لعدم التحاقه بالجيش الصيني.

وقرر الممثل الصيني التبرع بثروته التي تقدر بـ350 مليون دولار، للجمعيات الخيرية، مرجعا قرار حرمان ابنه من الميراث بالقول: «إذا كان ابني قادرا على كسب المال فسيصنع المال الخاص به»، مضيفا: «وإذا كان غير قادر فسيضيع أمواله التي جناها».

وقال إنه يشعر بالندم لعدم التحاق ابنه بالجيش الصيني، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية كانت ستسهم في بناء شخصيته بشكل أفضل.

ولفت الموقع إلى أن جايسي هو الابن الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، مشيرا إلى أنه يعمل ممثلاً ومغنياً.

ويصنف جاكي شان ضمن أعلى الممثلين أجرا في العالم، وتشير تقديرات مجلة فوربس الأمريكية إلى أنه جمع نحو 40 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2019 و2020.