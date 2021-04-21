استولت سيدة مصرية تدعى «أم عبده» في قرية الباجور بمحافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة، على نصف مليار جنيه «ما يعادل نحو 119 مليون ريال»، من خلال خداع عدد كبير من المواطنين.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية أوهمت «أم عبده» المواطنين بقدرتها على تشغيل أموالهم وزيادة مكاسبهم، وعندما انكشف أمرها ظلت هاربة لمدة شهر تقريبا، قبل أن تتمكن قوات الأمن في محافظة قنا «جنوب صعيد مصر» من إلقاء القبض عليها في نطاق المحافظة.

وقالت «مستريحة المنوفية»، كما أطلق عليها الإعلام المصري، إن لديها القدرة على توظيف الأموال بأرباح تصل إلى 10% شهريا، حيث وثق فيها كثير من الضحايا، خاصة مع هامش الربح الكبير.

وأعطاها الضحايا مبالغ طائلة، جمعوها من أقاربهم لتوظيفها، وترددت أنباء باستيلائها على 500 مليون جنيه، بحسب صحيفة «الوطن» المصرية.

وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور، نحو 25 محضرا، حيث اتهمها الأهالي باستحواذها على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.