وقالت الخارجية الأمريكية، إنه في الوقت الذى يواجه فيه المسافرون مخاطر مستمرة بسبب جائحة كورونا، ستبدأ وزارة الخارجية تحديث إرشادات السفر هذا الأسبوع، لتعكس بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى علم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتى تحدد القضايا الحالية التي تؤثر على صحة المسافرين.

وأضافت الوزارة، أن هذا لا يعني إعادة تقييم الوضع الصحي الحالي في دولة معينة، ولكنه يعكس تعديلاً في نظام تقديم النصائح حول السفر.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أصدرت تحذيرًا شاملاً من المستوى الرابع حول السفر الدولي فى مارس 2020، وأنهته فى أغسطس من نفس العام، ثم عاودت إصدار تحذيرات فردية لأجزاء مختلفة من العالم.