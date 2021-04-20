كشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات الدكتور سيف الظاهري، عن دراسة حالية لاتخاذ إجراءات مشددة في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين بلقاح «كورونا».

وأوضح الظاهري أن الإجراءات تتمثل في عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأضاف: «نود التأكيد على ضرورة وأهمية استكمال جميع الفئات المؤهلة للتطعيم، الذين يتجاوزون عمر 16 عاماً، بهدف الوصول إلى مرحلة التعافي التام ووقاية المجتمع من التعرض للفايروس المتحور، والحيلولة دون التعرض لمضاعفات خطيرة».