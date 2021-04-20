أثار الفنانان فايز المالكي وعلي الحميدي جدلا واسعا على السوشيال ميديا، بعد ظهورهما في مشاهد من مسلسل «ممنوع التجول» بطولة الفنان ناصر القصبي، المذاع على mbc، إذ تداول رواد المنصات مقطعا للمالكي راقصا على أنغام «شوقر دادي»، ما دفع مغردي «تويتر» لإطلاق هاشتاق باسمه تصدر الترند بين معارض ومؤيد يرى أن الرقص مرتبط بالشخصية. أما الحميدي فتعرض لموجة انتقادات اتهمته بالاستهانة بالموت، إثر ظهوره يضع جثة والده في الثلاجة دون دفنه، فيما دافع الحميدي عن موقفه لبرنامج «تفاعلكم» (الإثنين)، قائلا: «يجب الفصل بين الواقع والتمثيل، فالكوميديا تحتاج المبالغة». يذكر أن الحميدي أعلن قبل أسبوع إصابته بكورونا أثناء تصوير مسلسل «استوديو 21».