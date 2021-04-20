لم يستسلم «فيسبوك» لمنافسة «كلوب هاوس» لـ«واتساب» المملوك للموقع الأزرق، إذ أعلن إطلاق مجموعة من المزايا وصفها بـ«استديو صوت في جيبك»، تركز جميعها على الصوت، أسماها Live Audio Rooms، ستكون متاحة خلال الأشهر القليلة القادمة، يبدأ بعضها بمجموعة محددة ثم تتاح للجميع، كما ستشق طريقها لماسنج، وتمكن المزايا المستخدمين من تسجيل محادثاتهم وتوزيعها، كما يمكنهم فرض رسوم على الوصول إلى هذه الغرف عبر اشتراك أو رسوم لمرة واحدة. ولجذب الأشخاص للانضمام، يقول فيسبوك: «سنقدم صندوق صناع الصوت لدعم الصناع الناشئين. علاوة على أننا نجهز لإطلاق ميزة البث الصوتي ما يسمح بالتصفح والتنزيل والاستماع إلى البودكاست مباشرة من التطبيق».