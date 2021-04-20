في سابقة بروتوكولية بطلها مسؤول حكومي لم يتعد عمره 46 عاماً، ظهر وزير الصحة النمساوي الجديد وولجامغ موكشتاين خلال حفلة أداء اليمين الدستورية مرتدياً الحذاء الرياضي «كوتشي»، ما أثار ضجة إعلامية في بلاده وأوروبا بالكامل. ووفق «يورونيوز» (الثلاثاء): نصّب الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رسميا الطبيب موكشتاين المنتمي لحزب الخضر النمساوي في فيينا الذي نشر على حسابه في «تويتر» صورته أثناء وصوله حفلة التنصيب بواسطة «ترام فيينا» وكتب: «أكن احتراما كبيرا لهذه المهمة المسؤولة»، ما اعتبره سياسيون انتهاكا لقواعد السلوك الرسمية بينما أشاد آخرون بتصرفه ومظهره، وعلق الرئيس: «موكشتاين سيسيطر على الوباء، ولكنه مطالب بتجنب انقسام المجتمع حول مظهره».