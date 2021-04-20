انتهت قنوات إقرأ الفضائية من إنتاج فيديو كليب جديد للفنان المصري حمادة هلال بعنوان «صلوا على رسول الله»، من تلحينه وكلمات داليا عمارة وتوزيع ومكساج جيزو ومنتج فني من مصر هشام عيد، ومدير التخطيط البرامجي محمد صلاح الدين الجعبري، وإخراج أحمد أشرف، والإشراف العام محمد بن أحمد سلام مدير عام قنوات اقرأ.وتم تصوير العمل الذي يختصر رحلة الحياة في دولة الإمارات على متن سفينة تخوض غمار البحر متجهة نحو المدينة المنورة، فيما جمعت على متنها العديد من الشخصيات بأجناس وأزياء مختلفة، ما يعكس لغة التسامح والمحبة بين الشعوب، فيما تبنت «إقرأ» إنتاج العمل للعرض خلال شهر رمضان، عبر القناة الفضائية وحسابها على «تويتر»، إضافة لتوزيعه على العديد من القنوات الفضائية المحلية والعالمية، لاسيما أن «الكليب» مترجم ليبث على قنوات «إقرأ» الدولية (الفرنسية والإنجليزية)، ولمشاهدة الفيديو كليب على «تويتر» إقرأ.. اضغط الرابط التالي: https://twitter.com/iqraatv/status/1384386345976549380?s=24