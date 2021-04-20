يفضل العديد من الصائمين تناول مشروب التمر الهندي أثناء الإفطار، دون إدراك أن الإفراط فيه يؤدي لمشكلات صحية عدة. ووفق موقع «الكونسلتو» الطبي (الثلاثاء)، يحذر أطباء من كثرة تناوله التي تؤدي لتآكل مينا الأسنان مغلفة سطحها الخارجي، لغناه بالأحماض، فتصبح أكثر عرضة للتصدع والكسور والتساقط، كما يحفز تكوين حصوات المرارة، ويزيد سيولة الدم (النزيف) ما يستوجب على متناولي أدوية مثل الإسبرين منعه، إضافة لإثارته أعراض الحساسية ما ينتج عنه الطفح الجلدي والحكة والقيء، ناهيك عن خفضه معدل سكر الدم، ما يحفز أعراضاً مزعجة لمرضى السكري، كضبابية الرؤية والتعرق الشديد والهبوط والدوخة، وقد يتفاقم الأمر إلى غيبوبة سكر.