توفيت هيستر فورد، أكبر معمرة أمريكية عن 116 عاماً، تاركة سلالة تشمل 280 فردا (12 ولدا و48 حفيدا ونحو 100 أبناء أحفاد ومثلهم أحفاد الأحفاد)، تحلقوا حولها جميعا عند وفاتها. ووفق قناة WPTV المحلية (الأحد)، نالت هيستر لقب «عميدة سن الأمريكيين» رسميا عام 2019، بعد التشكيك في تاريخ ميلادها بين 1904 أم 1905 بولاية «كارولاينا» الجنوبية، ونشأت بمزرعة للقطن، قبل أن تعمل في مجال تربية الأطفال. وقالت عائلتها في بيان: «هيستر ركن العائلة ورمز تقدمها، عانت من العبودية، وعاصرت جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، ولم تتأثر بوباء كورونا». يذكر أن اليابانية كاني تاناكا 118 عاماً هي عميدة البشرية الحالية.