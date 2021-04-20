لم يتحمل قلب جامعي بريطاني إفراطه في تناول مشروبات الطاقة، إذ وصل استهلاكه إلى 4 علب بحجم 500 ملل يوميا، ما أدى بعد 18 شهراً إلى دخوله المستشفى مصابا بفشل في القلب. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الإثنين) تطلبت حالة الجامعي (21 عاماً) إلحاقه العناية المركزة، فيما لا يزال الأطباء يدرسون إمكانية زراعة قلب للطالب الذي وصل الطوارئ هو يعاني ضيقا شديدا بالتنفس، لتظهر الفحوصات إصابته بقصور في القلب والكلى معاً، وذكروا في تقريرهم الذي نقلته مجلة «بي إم جيه» الطبية: «العلبة الواحدة تحوي 160 مليغرام كافيين، وهو ما تسبب في قصور حاد بالقلب رغم أنه لا يملك سجلا مرضيا سابقاً».