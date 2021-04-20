أعلنت حكومة نيوزيلندا أنها تنوي القضاء تماما على التدخين بحلول عام 2025، عبر خطة لمكافحة إدمان التبغ تقضي بحظره كلياً. ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية (الإثنين)، قالت وزيرة الصحة عائشة فيرال: «نحتاج نهجا جديدا لمعالجة مشكلة التدخين، إذ يموت نحو 4500 نيوزيلندي سنويا من آثاره»، وتابعت فيرال: «المشروع المقترح يحظر التدخين إجباريا على جميع المواطنين المولودين بعد عام 2004، لضمان نمو جيل غير مدخن تماما». فيما علقت مديرة جمعية مكافحة السرطان لوسي إلوود: «التبغ أكثر المنتجات ضرراً في التاريخ، ويجب منعه نهائياً». في المقابل عارض رجال الأعمال المشروع خوفا من الخسائر المنتظرة، محذرين من خلق سوق سوداء للبيع غير القانوني.