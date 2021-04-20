في إعلان متفائل قد يكون نادرا، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم (الاثنين)، أن أدوات القضاء على الجائحة في غضون أشهر باتت متوفرة.

وقال أدهانوم: «لدينا الأدوات لكي نضع هذه الجائحة تحت السيطرة في غضون أشهر إذا ما استخدمناها بشكل جدي وعادل».

وأوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم، بألا يكون إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي، مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلا متناميا.

وأشار الخبراء المستقلون، في بيان صدر بعد اجتماع، يوم الخميس الماضي، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد «كوفيد 19» يقلل القدرة على نقل الفايروس، وإلى التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم.

وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.