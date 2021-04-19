حذر خبراء أمريكيون من نسخة مزيفة من «واتساب» عرفت بالنسخة الوردية، قادرة على سرقة بيانات المستخدمين في ثوان حال تثبيتها على الهاتف. ووفق «البوابة العربية للأخبار التقنية» (الإثنين): «يؤكد الخبراء أن التطبيق ضار جدا، إذ يسمح للهاكرز بالوصول إلى المعلومات الخاصة كالبطاقات الائتمانية وغيرها، ووصل إلى بعض المستخدمين رسائل تحوي رابطا لتحميل الإصدار المزيف مع وعد بتقديم تجربة مميزة باللون الوردي بدلاً من اللون الأخضر للإصدار الأصلي، وكنوع من المصداقية تم وضع الرابط كتحديث رسمي من واتساب». ويقول أحد الخبراء، لم يكشف هويته، «التطبيق يستهدف الإعلاميين والشرطة بشكل خاص». يذكر أن العام الماضي شهد هجوما مماثلا عبر «واتساب الذهبي» المزيف.