حل لاعب الإتحاد فهد المولد ضيفا على برنامج مقالب «رامز عقله طار» (الإثنين) إذ كشف لأول مرة إصابته بفوبيا الحيوانات، وعدم هوايته للصيد، فيما تعرض نجم المنتخب السعودي لإصابة خلال الحلقة، بعدما صوب له رامز طلقة في لعبة حرب الألوان، لكنه واصل اللعب. وظهر المولد بتي شيرت باللون الرصاصي وبنطلون جينز أزرق، ليعلق رامز: «انت جاي بالبيجامة.. هتنام النهاردة مكسور.. أنا أهلاوي بس بشجع الهلال السعودي، واللي يجي ع الهلالية هشيله من على وش الأرض». وأبدى المولد رعبه حين ارتفعت الكبسولة في الهواء، فيما علا صراخه حين رأى النيران تشتعل فيها، قبل أن يجبر على القفز إلى حمام السباحة.

ومنذ ظهور الممثل والمنتج السعودي حسن عسيري كأحد مقدمي البرنامج رمضان الحالي، شكل مادة جيدة لصنّاع الكوميكس، إذ قارنوا بين ظهوره هذا الموسم واستضافته الموسم الماضي في «رامز مجنون رسمي»، معلقين «شتان بين المشاركتين يا عسيري». مشيرين إلى استعانة رامز به هذا العام في البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، فيما يبدأ المقلب باستضافة فريق البرنامج لأحد نجوم الفن أو الرياضة أو الإعلام، ويتعرض الضيف لمغامرة غير متوقعة، لتبدأ الإثارة والرعب، ما يزيد فزع الضيف وتخوفه.