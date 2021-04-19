يشكو البعض من الآلام الشائعة في الكلى خلال شهر الصيام، فيما يرى الاختصاصيون أن السبب الأبرز يعود غالباً لقلة شرب الماء خلال ساعات الصيام، الذي طالما يرافق رمضان، ورغم ذلك فهذه الآلام قد تنتج عن التهابات المسالك البولية أو حصوات الكلى، ووفق موقع «ويب الطبي» (الإثنين)، ينصح بشكل عام بمراجعة الطبيب، لإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق، مع اتباع 5 خطوات، وهي: الإكثار من شرب الماء خلال ساعات الإفطار، وعدم تناول الأطعمة الحارة، وتقليل كمية الملح في السحور والفطور، وتجنب مشروبات الكافيين القهوة والشاي والغازية، وزيادة حصة الخضروات والفواكه، مع ضرورة التخلص من البول فور الشعور بالحاجة إلى ذلك.