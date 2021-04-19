أعلنت الكويت استمرار تطبيق حظر التجول الجزئي في عموم البلاد اعتبارا من مساء يوم الخميس القادم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لما قرره مجلس الوزراء في البلاد اليوم (الاثنين).

ووفقا لوكالة أنباء الكويت (كونا)، فقد ذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي الكويتي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم أن حظر التجول الجزئي سيبدأ من الساعة 7:00 مساء يوم الخميس القادم حتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي، مضيفا أنه ستتم مراجعة هذا القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر مطلع أبريل الجاري الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ في الثامن من أبريل الجاري حتى 22 من الشهر ذاته وذلك من الساعة 7:00 مساء حتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي.