أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة بات مقلقا.

وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، (الأحد)، أنه «حتى 12 أبريل 2021، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 135 مليونا و646617 حالة إصابة بـ COVID-19، ومليونان و930732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم».

وأضافت أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.

وأوضحت أن الزيادة التي تم تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلقة، مشيرة إلى أنه «لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفايروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان».