لقي 4 أشخاص مصرعهم، (الأحد)، خلال تحطم طائرة سياحية في إقليم سين ومارن قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية مقتل 4 أفراد جراء تحطم الطائرة السياحية التي أقلعت من بلدية بوفيه شمال فرنسا، حسب رجال الإطفاء.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا للوقوف على أسباب تحطم الطائرة، حيث عثر عليها في أحد الحقول على بعد نحو 50 مترا من الطريق السريع.

ولم تكشف السلطات الفرنسية مزيدا من التفاصيل عن سبب سقوط الطائرة، أو إمكانية ارتفاع عدد الضحايا.

وخلال الشهر الماضي، لقي الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو حتفه في حادثة تحطم طائرة مروحية، وهو الابن الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات رافال المقاتلة ويمتلك صحيفة «لوفيجارو».