فرضت سلطات هونغ كونغ حجرا صحيا على 80 ساكنا بمنزل واحد لمدة 3 أسابيع، بعد اكتشاف أول حالة لإصابة أحدهم بطفرة N501Y من سلالة كورونا، الموجودة في السلالتين البريطانية والجنوب أفريقية على حد سواء.

وبحسب صحيفة «South China Morning Post»، تم العثور على هذه الطفرة، الجمعة الماضية، لدى رجل بالغ من العمر 29 عاما عاد في 19 مارس الماضي من دبي، حيث كان يعمل مهندسا هناك.

وكتبت الصحيفة أن الحجر الصحي المفروض على 80 ساكنا للمنزل يعد من «أشد الإجراءات للإشراف على انتشار المرض». ونقلت عن تصريح ممثل لوزارة الصحة في هونغ كونغ أن فرض الحجر الصحي ضروري «لأن هذه الطفرة من السلالة تعد أكثر عدوى».

من جانبها قالت وزيرة صحة هونغ كونغ، سوفيي شين، إن التحقيق في ملابسات إصابة شخص بطفرة N501Y لسلالة فايروس كورونا لا يزال مستمرا، مضيفة أن المريض لم تكن لديه أي أعراض، فيما كانت نتائج اختباراته التي أجريت أثناء حجره الصحي في الفندق خلال 3 أسابيع، سلبية. وعبرت الوزيرة عن اعتقادها أن إصابة الرجل كانت من الممكن أن تحصل في دبي، وكانت السلالة تقع في فترة حضانة طويلة بشكل غير عادي.

كما دققت أن سلطات هونغ كونغ قد ألغت عددا من الرحلات الجوية لمنع انتشار سلالات فايروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن تصريحات الوزيرة: «قمنا في 14 أبريل الجاري بتشديد آلية وقف الرحلات الجوية. ولا يزال انتشار طفرات سلالات الفايروس مستمرا حتى الآن بشكل عام، وذلك وبالرغم من انخفاض عدد الإصابات بفايروس كورونا في بعض الدول بعد انطلاق حملات التلقيح فيها. ويجعلنا ذلك قلقين من إمكانية توريد هذه الطفرات».