انتشر مقطع فيديو بثته قناة (ABC 6) الأمريكية عن قيام ضباط بتفتيش روتيني لأحد المطلوبين في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات بضواحي مدينة كولومبس بولاية أوهايو، حيث كان تحت تأثير المخدرات.

وكان الضباط يفتشون «مايلز جاكسون»، وهو رجل ذو بشرة سمراء، بعد أوامر اعتقال كان قد أصدرت بحقه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي سمحت الشرطة المحلية ببثه (السبت)، أن جاكسون بدأ في الصراع مع الضباط بعد أن شعر أحدهما بوجود مسدس مخبأ في حزام خصره، مما أدى إلى صراع حول السلاح ومواجهة انتهت بقتله.

وأشارت القناة إلى أن محكمة مقاطعة فرانكلين البلدية أصدرت مذكرة توقيف بحق جاكسون في 17 مارس بعد أن فشل في المثول أمام جلسة الاستماع، ووجهت إليه تهمة الاعتداء والعنف المنزلي والتزوير ومقاومة الاعتقال في 20 فبراير.