أكدت أخصائية العلاج الطبيعي مها علي سويد، أن من أسباب تصلب المفاصل الجلوس والتمدد على وضعية واحدة لفترات طويلة، كالجلوس أمام التلفاز أو «اللابتوب» أو إمساك الجوال وعدم تحريك الفقرات، مما يؤدي إلى تشنج في العضلات الرقبية، وأيضاً الوقوف أو الاستناد على قدم واحدة وعدم التحرك لأكثر من ربع ساعة.

ولفتت إلى أن كل هذه الأسباب تؤدي إلى ضعف العضلات، وقلة مرونة المفاصل، والتي تؤدي بدورها إلى تصلب المفاصل والفقرات، ولذلك يتوجب على الجميع الحركة لتجنب الإصابة بهشاشة العظام أو خشونتها.

وشددت على أنه مع ظروف شهر رمضان لا بد من تخصيص وقت معين من اليوم بعد صلاة التراويح لممارسة الرياضة، ومنها المشي ما بين 15 إلى 45 دقيقة في الأماكن المخصصة داخل الأحياء، وهذا من شأنه تفريغ الطاقات السلبية، إضافة إلى الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية والحفاظ على الإفطار والسحور الصحيين المتوازنين باحتوائهما على عدة فيتامينات وأهمها فيتامين D وفيتامين C والحفاظ على المعادن حتى نكون في منأى عن كثير من الأمراض الجسدية، وأيضاً النفسية.