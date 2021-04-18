أكدت أخصائية التغذية العلاجية غنى خرسان، أنه مع كثرة الموائد الرمضانية المعروفة بوجباتها الشهية، قد لا يستطيع البعض السيطرة والمقاومة على شهيته المفتوحة نحو الوجبات المختلفة، والتي بدورها تؤدى إلى تناول الطعام بكثرة مما قد يكون لذلك أثرًا غير صحي أحيانًا فيؤدى إلى زيادة سريعة في الوزن و تراكم الدهون في الجسم.

نظام غذائي صحي

وأشارت إلى أن الحل في هذه الحالة يكمن باتباع نظام غذائي صحي وفعال لخسارة الوزن المكتسب في الأيام الأولى من رمضان، وليضمن للجسم الصحة والتوازن باقي أيام الشهر الفضيل، فعند البدء بالإفطار من المهمّ شرب كوب من الماء أو اللبن الرائب مع تناول 1-3 تمرات ثمّ الانتظار نحو 20 دقيقة ريثما تتم تأدية صلاة المغرب، وبعدها يمكن البدء بتناول حساء الخضار أو العدس (مع الابتعاد قدر الإمكان عن الحساء الغني بالكريمة أو الإضافات الدسمة).

الفواكه بديل للحلوى

ولفتت إلى أنه يمكن بعد ذلك تناول الطبق الرئيسي الذي لا يجب اختياره بشكل عشوائي، بل يجب أن يتكوّن من البروتينات الخالية من الدهون (صدور الدجاج المشوية أو السمك المشوي أو قطعة من اللحم الأحمر الخالي من الدهون)، مع مقدار مناسب لاحتياج الشخص من النشويات (حبتان من السمبوسة المخبوزة بالفرن أو الأرز أو البطاطس المشوية أو الخبز)، كما أن مراجعة اختصاصية التغذية مفيد جدًا لتحديد الكميات المناسبة من النشويات لكل شخص بحسب حالته الصحية وحاجات جسمه وأهدافه، وإضافة إلى ذلك تناول كميّة غير محدودة من الخضار غير النشوية، وبدلًا من الحلوى يفضل تناول حصة من الفاكهة بعد صلاة التراويح.

لا لإهمال السحور

وعن وجبة السحور قالت: من الضروري تناولها وعدم تخطيها، ويجب أن تحتوي على مصدر من البروتين مع النشويات المعقدة، وهناك بعض الاختيارات الخفيفة التي تحقق تلك القاعدة دون أن تؤثر على زيادة الوزن وهي: سموذي الموز مع الحليب أو الزبادي تحضر بالخلاط، ولمزيد من الفائدة يمكن إضافه بعض أوراق السبانخ وملعقة صغيرة من بذور الشيا، بيضتان مسلوقتان مع قطعة توست أسمر وسلطة خضراء، نصف كوب من الشوفان المطبوخ مع كوب حليب قليل الدسم وبعض قطع الفاكهة.

رياضة المشي مهمة

وللحفاظ على توازن الجسم وعدم زيادة الوزن في الشهر الفضيل، خلصت أخصائية التغذية العلاجية إلى القول: أنصح بالمداومة على نشاط حركي خفيف كالمشي لمدة ساعة يوميا في الفترة ما بين الإفطار والسحور، ومن المهم جدا تناول كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور (كوب من الماء كل ساعة)، والابتعاد عن المقليات واستبدالها بالطعام المشوي، والابتعاد عن العصائر والحلويات قدر المستطاع ويمكن تناول قطعة صغيرة منها مرتين أسبوعيا، وخيارات مثالية عند الإحساس بالجوع: الخضروات كالخيار أو الجزر، أو اللبن الزبادي، أو حبة فاكهة أو حفنة صغيرة من المكسرات.