قبضت السلطات في بنما على مهرب مخدرات «غير متوقع»، وهو قط أبيض اللون، كان يحمل مجموعة متنوعة من المخدرات في كيس مربوط بجسده، أثناء محاولته دخول أحد السجون.

وتم ضبط القط خارج سجن، نويفا إسبيرانزا، الذي يضم أكثر من 1700 سجين، في مقاطعة كولون الكاريبية، بشمال العاصمة بنما سيتي.

من جانبه، قال رئيس هيئة السجون في بنما أندريس جوتيريز: «كان الحيوان مربوطا بقطعة قماش حول رقبته، تحتوي على عبوات ملفوفة من مسحوق أبيض وأوراق و مواد نباتية»، حيث أفاد مسؤول آخر بأن هذه المواد من المحتمل أن تكون «كوكايين وكراك وماريجوانا، وفق صحيفة "تايمز أوف مالطا".

وأكد مكتب المدعي العام للمخدرات في مقاطعة كولون في «تويتر» أنه فتح تحقيقا حول استخدام الحيوانات لتهريب مواد غير مشروعة إلى سجن نويفا إسبيرانزا.

وتم نشر صور للمخدرات والقط الذي تم القبض عليه متلبسا، فيما سيتم نقل الحيوان إلى مركز تبني الحيوانات الأليفة، وفقًا للمدعي العام، إدواردو رودريغيز.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول محاولة لمثل هذه الجرائم الخطرة، إذ إن السجناء يستخدمون الطعام لجذب الحيوانات إليهم، بمجرد تحميل هذه الكائنات بالمخدرات من قبل عملائهم في الخارج، وكانت الشرطة في وقائع سابقة قد اعترضت محاولات تسليم مخدرات باستخدام الحمام الزاجل، وحتى الطائرات الصغيرة بدون طيار، وفقا للصحيفة.