قررت الحكومة التونسية غلق المدارس حتى 30 أبريل لإبطاء التفشي السريع لفايروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، أمس (السبت)، إنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين، مؤكدة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الأحد 18 أبريل.

وتشهد تونس انتشارا متزايدا لفايروس كورونا المستجد، فيما ترجع السلطات ذلك لتفشي السلالة البريطانية شديدة العدوى.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت، (الجمعة)، تسجيل 86 وفاة و2401 إصابة جديدة بالفايروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 281777 والوفيات إلى 9639 حالة.