أشارت دراسة بحثية أجريت بمركز سيدارز - سايناي الطبي في لوس أنجليس إلى أن الاستجابة المناعية لأولئك الذين تعافوا من مرض كوفيد - 19 وحصلوا على جرعة واحدة من جرعتين للقاح مضاد لفايروس كورونا، كانت أقوى بصورة كبيرة مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على جرعتي التطعيم ولم يكونوا قد أصيبوا مطلقا بفايروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس (السبت) عن سوزان تشينج رئيسة الفريق البحثي بمركز سيدارز - سايناي الطبي في لوس أنجليس قولها إن الدراسة الشاملة التي أجريت بالمركز وشارك فيها ألف من أعضاء هيئة العاملين بالمركز الطبي كمتطوعين، استهدفت تحديد مدى اختلاف ردود الفعل المناعية تجاه اللقاح من جانب المتعافين من ناحية ومن جانب هؤلاء الذين لم يصابوا على الإطلاق بفايروس كورونا.

وأشارت رئيسة الفريق البحثي إلى أن التجارب بدأت في ديسمبر الماضي وأن نمطا واحدا ظهر من البيانات الناتجة عن هذه التجارب بحلول شهر مارس الماضي ومؤداه هو «إذا كنت متعافيا من الإصابة بكوفيد - 19 فإنك من الممكن أن تكون بحاجة إلى جرعة واحدة فقط من الجرعتين الموصى بها من قبل شركتي فايزر ومودرنا».

وقالت تشانج التي تشارك في تحرير مجلة «نيتشر ميديسين» الطبية الشهرية إنها لم تكن تتوقع تلك النتائج، مضيفة أن الاستجابة المناعية للشخص الذي تعافى بالفعل من فايروس كورونا من المرجح أن تكون أقوى كثيرا بعد الحصول على جرعة واحدة من اللقاح مقارنة بالاستجابة المناعية للشخص الذي لم يصب بكورونا على الإطلاق وحصل على جرعتي اللقاح.