لا تزال الولايات المتحدة يوما تلو الآخر تحطم الأرقام القياسية في عدد الإصابات بفايروس كورونا، التي قفزت أمس (السبت)، إلى نحو 80 ألف إصابة جديدة و935 وفاة.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في البلاد بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79991 مقابل 74289 الجمعة، ليبلغ إجمالي الحالات 31.57 مليون

وأضافت الجامعة أنها رصدت 935 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 887 في إحصائية الجمعة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 566 ألف شخص.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا.