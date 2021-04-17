واصل المسلسل المصري «الاختيار 2» توثيق بطولات رجال الشرطة خلال مواجهة عمليات «الإخوان» الإرهاربية في العريش شمال سيناء، وهو العمل الذي يجسد أدوار البطولة فيه كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار، وإنجي المقدم، فيما يلقى إقبالا كبيراً من مشاهدي رمضان، كونه يناقش أوضاع البلاد خلال السنوات الماضية أثناء عهد الجماعة الإرهابية، وسط توقعات بكشف عمليات عدة قام بها رجال الأمن الوطني في وزارة الداخلية لم تعرف قبلاً.واستخدم صناع المسلسل أسماء مستعارة للضباط لأسباب أمنية، لحساسية الملفات التي يعملون بها، باعتبارهم لا يزالون يشغلون مناصب في الوزارة حتى الآن، فيما تتطلب طبيعة عملهم منع الإفصاح عن هوياتهم. وعبّر العديد من مستخدمي «تويتر» عن مشاعر الحب والتقدير والفخر برجال الشرطة المصرية، بعد عرض الحلقة الخامسة (السبت)، لما بذله رجال الظل للدفاع عن الوطن، حيث شارك المستخدمون هاشتاج بعنوان «تحية للأبطال رجالة الداخلية»، متداولين مقاطع من الحلقة التي دارت حول فض اعتصام رابعة العدوية الذي تمسكت به جماعة الإخوان عام 2013، علاوة على مناقشة قضايا مهمة مرت بتاريخ مصر.ويجسد شخصية الشهيد المقدم محمد مبروك مسؤول ملف جماعة الإخوان الإرهابية بقطاع الأمن الوطني سابقا، الفنان إياد نصار، إذ كشف دور قيادات جماعة الإخوان للتخطيط لأحداث اعتصام رابعة العدوية، واستشهد مبروك عام 2013، بعد استهدافه على يد جماعة الإخوان في مدينة نصر«شرق القاهرة» بحكم عمله في الأمن الوطنى بعدما كشف تآمر وخيانة أعضاء الجماعة فى القضية المعروفة بـ«التخابر مع حماس» إذ قدم الدلائل والتحريات التي أثبتت المحكمة شهادته بالمستندات واعتمدتها دليلاً قويا على جرائم الإخوان الإرهابيين، فقرروا استهدافه يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2013 بـ12 رصاصة، تاركا خلفه 3 أبناء «زينة» 20 سنة و«مايا» 18 سنة و«زياد» 14 سنة، وكتب زياد محمد مبروك خطاباً لوالده يتضمن هذه الكلمات: «صباح الخير يا بابا.. أنا فخور بك علشان إنت شهيد.. وجدو كمان وحشنى.. بحبك انت وجدو».