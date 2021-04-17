خرجت منى السابر والدة البحرينية حلا الترك اليوم (السبت) معلنة فشلها في إكمال جمع القرض المنتظر استرجاعه لابنتها، قائلة: «الكل يسألني عن اكتمال المبلغ من عدمه، للأسف ما اكتمل.. و(الأحد القادم) تنفيذ حكم السجن». ووجهت السابر اعتذاراً لمتابعيها على السوشيال ميديا، قائلة: «سامحوني ما بدي أحكي عن النفسية». وأعربت عن خيبة أملها لعدم تنازل ابنتها عن المبلغ وشكرت كل من ساعدها ولو بجزء بسيط في المبلغ الواجب دفعه حتى لا تسجن. وكانت محكمة بحرينية أصدرت حكما بسجن السابر سنة مع النفاذ لاقتراضها 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وعادت المحكمة لتمهلها شهرا لرد المبلغ إلا أنها لم تتمكن من جمعه.