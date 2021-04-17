ضرب عطل فني منصة «تويتر» ما أدى لتوقفها بشكل كامل (السبت)، فيما قدم نحو 200 ألف مستخدم شكاوى بعدم إمكانية الوصول أو التغريد عبر حساباتهم، خصوصا أن المنصة شهدت تعطلا مساء الجمعة وواجه الآلاف صعوبة أيضا في الولوج إليها أو تحميل التغريدات أو كتابتها، وتسجيل الخروج تلقائياً، وعند إعادة التسجيل تظهر كلمة «error». واكتفت الشركة برد مقتضب بتغريدة: «قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نعمل على إصلاح المشكلة وستعودون للجدول الزمني قريباً». بدوره، أكد موقع داون ديتيكتور المهتم بمراقبة المنصات أن الانقطاع طال مستخدمين في الشرق الأوسط والأمريكتين وأجزاء من أوروبا، وأثر على عدد أكبر من المعلن.