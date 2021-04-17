سجل اختصاصيو عالم أعماق البحار أول مشهد مصور في التاريخ لحوت عنبر يرضع الحليب من ثدي أمه، ما يسقط نظرية العلماء بأن أنثى الحوت العملاقة تفرز الحليب بالماء فيتلقاه الصغار بعد ذلك. ووفق موقع UPWORTHY العلمي الأمريكي (السبت)، ظلت طريقة رضاعة صغار الحيتان من أمهاتها غامضة حتى أمس، نظراً لطبيعة حياة حيتان العنبر العملاقة في أعماق المحيطات. ويقول المختصون: «صورت اللقطات بالصدفة خلال تسجيل فيلم وثائقي، فيما أكدوا أن عملية الرضاعة تتسم بقصر مدتها بسبب أحجام الحيتان ورؤوسها العملاقة التي تحمل أكبر دماغ في عالم الحيوان، إذ تدفع الصغار فتحة في منطقة الثدي لتكشف الحلمة التي تتلقى منها الحليب».