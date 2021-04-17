كشف خبراء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مصيرا مخيفا ينتظر الرواد المسافرين إلى كوكب المريخ، متوقعين أن تشهد الرحلة ارتفاعاً كبيراً في الوفيات ما يفرض 3 سيناريوهات للتخلص من الجثث على المريخ، بما فيها تناول طاقم الرحلة جثث زملائهم للحفاظ على البيئة وتجنب إصابتهم بالتسمم، أو دفنهم على سطحه مع حرق الباقي، أو تركهم يسبحون في المدار الأبدي حول غلاف المريخ. ويقطع المسافرون 170 مليون ميل خلال 7 أشهر داخل كبسولة على مسار لم يسلكه بشر قط. «نيويورك تايمز» الأمريكية (السبت): «لم تضع (ناسا) أي بروتوكول خاص بالتعامل مع الموت في الفضاء».