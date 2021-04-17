ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية اليوم (السبت) أن الحكومة البريطانية تخطط للسماح بعدم ارتداء قناع الوجه (الكمامة) في عدد من المناسبات الحاشدة، في نطاق خطة للتدرج في العودة للحياة الطبيعية، واحتشاد الناس من دون حاجة للتقيد بالإرشادات الصحية لمكافحة وباء كوفيد-19. وأضافت الصحيفة أن الخطة تشمل إقامة 15 مناسبة حاشدة، سيسمح لمن يحضرها بعدم ارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بقاعدة التباعد الجسدي، اعتباراً من نهاية مايو القادم. وأكدت مصادر حكومية أن على جميع من ينوون حضور تلك المناسبات أن يبرزوا نتيجة فحص سالبة. لكن الحكومة البريطانية أكدت (الجمعة) أنها لن تطالب بتطبيق نظام «شهادة التطعيم» الذي تحمست له في السابق. وذكرت وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية أن الهدف من الخطة هو معرفة أفضل السبل لاستئناف المناسبات الحاشدة داخل القاعات وخارجها. وزادت أن البيانات التي ستتيحها هذه الخطة ستعين الوزراء على تقدير الآجال المناسبة للتخلي عن التباعد الجسدي، عندما يحين أوان الرفع الكامل للإغلاق في 21 يونيو القادم.