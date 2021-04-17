حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية (WHO) تيدروس أدهانوم من التزايد المتسارع في حالات الإصابات والوفيات بفايروس كورونا. وأوضح أدهانوم في مؤتمر صحفي عقده أمس (الجمعة) في جنيف أن معدلات الزيادة تستدعي القلق الشديد، حيث بلغت الضعفين خلال الأسبوعين الماضيين وهو أعلى معدل للزيادة منذ بدء الجائحة. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد ووضع الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة.

وفي مسعى لتشجيع المزيد من الألمان للتقدم لأخذ اللقاح، تلقّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19. وقالت الزعيمة البالغة من العمر 66 عاما في تغريدة نشرها المتحدث باسمها شتيفن زايبرت: «من دواعي سروري أنني تلقيت أول تلقيح باستخدام أسترازينيكا. أشكر جميع المشاركين في حملة التلقيح وجميع من تلقوا اللقاحات. التلقيح مفتاح تجاوز الوباء».

وفي السعودية، تخطى عدد الحالات الحرجة المصابة بالفايروس حاجز الـ1000 حالة أمس لأول مرة منذ أشهر عدة. وتجاوزت عدد الإصابات المؤكدة بالفايروس 400 ألف حالة الأسبوع الماضي في السعودية، في مؤشر يدل على تزايد مضطرد في انتشار الفايروس.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن وضع الكمامات الواقية من فايروس كورونا لن يكون إلزاميا في الأماكن الخارجية في إسرائيل اعتبارا من الأحد، في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة لكبح جائحة كوفيد-19.