وقعت بطلة «مسرح مصر»، الممثلة المصرية دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو» ضحية رامز جلال في برنامجه «رامز عقله طار» المذاع مساء اليوم (الخميس) على قنوات mbc، إذ سخر من بدانتها قائلا: «عدوة الدايت الأولى، ارحمينا معاكي معدتك تستغيث من حلة الكرتب اللي بتاكلها كل يوم»، واصفا إياها بـ«ثقيلة الحمل والشيلة الكبيرة بطلة العالم في الممبار».وداخل «كبسولة الهوب دروب» تعرض رامز للضرب على يد ويزو، ووجهت له السباب دون التعرف على شخصيته مرددة «مش عارفة أعوم يا.....»، قبل أن يدفعها لحمام السباحة. وأظهر برومو البرنامج رامز ملقى على الأرض، فيما توجه له ويزو عدة ضربات مبرحة، بعدما اكتشفت أنها ضحية مقلبه، حال العديد من مشاهير العالم العربي الذين ظهروا صارخين بشكل هستيري قبل السقوط من أعلى حمام السباحة بشكل مرعب.وفي سياق متصل يواجه «رامز» اتهامات بالتحرش خلال حلقة أمس (الأربعاء) التي جمعت الراقصة البرازيلية لوردينا ومغني المهرجانات حمو بيكا، إذ أعلن المحاميان المصريان نبيه الوحش وطارق العوضي تقديم بلاغ ضده، واتهامه بمخالفة الثوابت الأخلاقية للمجتمع، فيما يؤكدان أن عقوبته المنتظرة 3 سنوات سجنا بسبب التحرش بلوردينا، لاسيما أنه قال حين ضربها على مناطق حساسة في جسدها على الشاشة: «أجمل ضربة في حياتي».