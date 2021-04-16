بعدما هزّت فاجعة وفاة شاب بين مخالب أسد كان يربيه في استراحته الواقعة في حي السلي شرق الرياض، أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية.وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم عبر فيه عن أسفه للحادثة المفجعة، أن تربية المفترسات داخل المنازل والنطاق العمراني يعتبر أمراً ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية. وشدد على أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامٍ ولم يسبق للمركز أن أصدر تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.ودعا المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة لكي يتجنبوا الدخول ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة.وحث المركز كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني.