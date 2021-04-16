رغم تأكيد الأبحاث أن التدخين يتسبب في تغيرات كيميائية دائمة في دماغ المدخنين، إلا أن رمضان فرصة ملائمة للإقلاع عن هذه العادة السيئة، ووفق موقع healthycures (الخميس)، أكد الخبراء أن التخلص من آثار النيكوتين يساعد على الإقلاع وعدم العودة للتدخين، عبر 5 خطوات، هي: إضافة الفيتامينات إلى النظام الغذائي سواء طبيعية عبر الخضروات والفواكه الطازجة أو بالمكملات الغذائية لطرد النكيوتين من خلايا الجسم، وتناول لترين من الماء بين الإفطار والسحور، والاستحمام بماء دافئ يوميا ما يخلص الجلد من آثاره العالقة بسبب التدخين السلبي أو الإيجابي، وتناول أطعمة تحفز عملية التمثيل الغذائي مثل «الحبوب الكاملة، البروتين»، إذ تساعد الخلايا على طرد الفضلات الموجودة داخلها والمعبأة بالنيكوتين، المشي 30 دقيقة يوميا في الهواء ما يساعد الجهاز التنفسي على طرد النيكوتين.1 أضف الفيتامينات إلى نظامك الغذائي2 تناول لتري ماء بين الإفطار والسحور3 استحم بماء دافئ لتخليص الجلد من آثاره4 اعتمد أطعمة تحفز عملية التمثيل الغذائي5 امش في الهواء الطلق 30 دقيقة يوميا