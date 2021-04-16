في المنطقة التاريخية «الجداوية»هوية حاضرة حضاريةلبيوت ضيقة وحارات أثريةوأزقة متعرجة وتقاليد متوارثة..وفي حارات «جدة التراثية»«المظلوم» و«الشام» و«البحر» و«اليمن»وأسواق «العلوي» و«قابل» و«الندى» و«البنقلة» و«النورية»ومساجد «الشافعي» و«الباشا» و«عكاش» و«المعمار»جاء الصوت الدرامي الشعبي للمنولوجست «مشقاص»..وعند زقاق «الطيار»بحارة «المناخة» بالمدينة النبويةحمل لأمه البشارة والانشراحبولادته عقب ثلاث بنات..ومن إذاعة جدة وتلفازهاوضع تاريخاً للدراما السعودية الشعبيةكما تعلم صناعة الأحذية من خاله «عمر»وصناعة «العُقُل» من خاله «حسين»ومن بساطة مفردة وتفاصيل لهجةافترش مساحة «مونولوج» لنصف قرن..وحين دخلت الثمانينات الهجريةكان موعده مع الفكاهة الاجتماعيةأمام لطفي زيني في «تحفة ومشقاص»وأعقبها بـ«عمارة العجائب» و«فندق المفاجآت»..أمام زوجته «د. سميرة سنبل»كونا ثنائياً فنياً؛ كاتبة وممثل..ذلك باختصار «مشقاص»البسيط حد «البياض»الحاضر في ذاكرة الناسوالمعالج لهموم الناس..وبين جيل البدايات التلفزيونية المتواضعةوجيل التقنية والقنوات الفضائيةشغلته الدنيا بتكالب ظروف الزمنومع أنه «حبيس الحركة»ما زال يسبح في فضاءات النكتة والكلمة الشعبيةوذكريات الزمن الجميل.