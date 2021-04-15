انهار المطرب الشعبي المصري حمو بيكا من الخوف عندما طارت به «كبسولة» في الهواء خلال ظهوره في برنامج المقالب «رامز عقله طار» في ثالث أيام شهر رمضان، ولم يتمالك أعصابه من الصراخ، وسط استفزاز رامز، ما أدى به للهبوط مسرعا في حمام السباحة عقب فتح باب «الكبسولة» بحثا عن النجاة بحياته ومن خلفه الراقصة الاستعراضية البرازيلية لوردينا ورامز.جاء المقلب بعد أن أخذ «حمو» جولة في مدينة الملاهي بالرياض، وأقنعه فريق الإنتاج بأن يركب اللعبة لكنه فوجئ بأنه يطير في الهواء ويحدث بها عطل فني، فيما يدفعه رامز الذي كان يجلس بجانبه متنكراً ليقفز من اللعبة في حمام السباحة، ومن هنا تبدأ الإثارة والرعب للضيف.ولم يسلم بيكا من سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حين سألته المذيعة عن التكنولوجيا، إذ قال: «يعني ايه تكنولوجيا»، نظرا لعدم معرفته باللغة الإنجليزية، فضلا عن شعوره بالخوف الشديد.يذكر أن المغني الشعبي بيكا يظهر في مقلب رامز للعام الثاني على التوالي، إذ كان ضيفا في برنامج «رامز مجنون رسمي» رمضان الماضي، غير أنه لم ينتبه هذا العام لاستدراجه لمقلب جديد.