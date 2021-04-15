سعيا من صحيفة «عكاظ» إلى فتح آفاق آوسع مع متابعيها، أطلقت مسابقة رمضانية، بجوائز قيمة تتنوع بين «ليالٍ فندقية مجانية» و«دعوات للإفطار والسحور» مقدمة من مجموعة فنادق «إنتركنتيننتال جدة» و«حياة هاوس»، وخدمات تجميلية مقدمة من «مجمع صحتي المتميز الطبي»، إلى جانب جوائز عينية متنوعة مقدمة من «قزاز».

وتستمر المسابقة طوال شهر رمضان المبارك، ويتم طرح سؤال يومي على حسابي «عكاظ» في «تويتر» و«إنستغرام»، فيما يتم السحب كل يوم ثلاثاء لاختيار 35 فائزا بمعدل 5 فائزين عن كل سؤال يومي.

يذكر أن شروط المسابقة للمشاركين عبر هي: متابعة حساب «عكاظ»، وإعادة التغريدة «رتويت» والإجابة بهاشتاق «#فوازير_عكاظ_الرمضانية»، وعبر «إنستغرام» متابعة حساب «عكاظ»، و«لايك» والتغريد بتاق «#فوازير_عكاظ_الرمضانية»