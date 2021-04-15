توفي، صباح اليوم (الخميس)، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً. ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد، بحسب موقع «اليوم السابع».

ومكرم محمد أحمد هو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

ولد مكرم محمد أحمد في مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957. بدأ عمله الصحفي محرراً بصحيفة الأخبار ثم مديراً لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكرياً باليمن عام 1967، ورئيس قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديراً لتحرير الأهرام.

وفي العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

وفي عام 2007 خاض المعركة الانتخابية في منافسة رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحفياً مصرياً.