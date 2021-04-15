سلمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (الأربعاء) الترخيص الـ11 لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة للمشغّل «ريل سينما» التابعة لشركة إعمار. وأوضحت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع لتوفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الفرص الوظيفية، ضمن جهود تحسين جودة الحياة تحقيقا لأهداف رؤية 2030. وأبانت أن قراراتها ستسهم في تمكين الأفلام السينمائية المحلية وتطوير صناعة السينما وتعزيز وصولها لكل مدن ومحافظات المملكة، لاسيما أنها أعفت تذاكر الأفلام المحلية من المقابل المالي وخفضت أسعار التذاكر بشكل عام.