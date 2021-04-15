قرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح كوفيد الذي تنتجه شركة «جونسون آند جونسون» بعد الإبلاغ عن حالات إصابة بجلطات دموية نادرة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن 6 حالات إصابة رُصدت من بين أكثر من 6.8 مليون جرعة من اللقاح.

وعلّقت «جونسون آند جونسون» مؤقتا استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي، والذي كان قد بدأ توزيعه مطلع الأسبوع الحالي.

يأتي ذلك في أعقاب رصد حالات مماثلة بعد تناول جرعات من لقاح «أسترازينيكا»، الأمر الذي أدى إلى فرض قيود على استخدامه.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها أوصت بتعليق الاستخدام مؤقتا «بدافع الحذر الشديد»، وأكدت وفاة مريض من مضاعفات تجلط الدم ومريض آخر في حالة حرجة.

وكانت جميع الحالات الـ6 لسيدات تراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، وظهرت أعراض الإصابة بعد فترة من 6 إلى 13 يوما من التطعيم.

وبناء على التوصية علّقت جميع المواقع الفيدرالية في الولايات المتحدة استخدام اللقاح حتى الانتهاء من إجراء مزيد من التحقيقات بشأن سلامته.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، بما يزيد على 31 مليون حالة إصابة، وأكثر من 562 ألف حالة وفاة.

وأصدرت شركة «جونسون آند جونسون» بيانا قالت فيه إنها أطلعت السلطات الصحية على «جميع تقارير المضاعفات».

وأضافت: «نحن على علم بالتقارير عن حالات تجلط الدم التي سجلت بعد تلقي لقاح كوفيد-19، ولكن لم تثبت حتى الآن علاقة سببية بين هذه الحالات النادرة ولقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19».