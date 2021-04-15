بحلة جديدة ومختلفة، يطل عليكم «سناب عكاظ» مع التوأم «هاني وهتان»، لتقديم أبرز التغطيات والفعاليات مع نشر آخر الأخبار التي تهم المجتمع، كما اعتاد متابعوها، في خطوة تعزز تواجد «عكاظ» بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، ضمن خطواتها التطويرية للأتمتة، وتزامنا مع ما يشهده العالم من تقنيات تكنولوجية حديثة. وتحرص «عكاظ» من خلال منصاتها في «سناب شات» على تقديم محتوى ترفيهي نوعي حدثي من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية في مناطق المملكة كافة. وعبر الحساب المعنون «https:/‏/‏story.snapchat.com/‏u/‏okaz1/‏Xam-n2UrTRCGfSjXI-K7QgAAANke_JAmauTAKAXjLjA46AXjLjAqCAAFRgA»، ستتابعون كل ما يهمكم مع التوأم الفريد من نوعه «هاني وهتان».