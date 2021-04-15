فاجأت الفنانة المصرية شريهان جمهور رمضان بالعودة للساحة الفنية (الثلاثاء)، بعد سنوات من الغياب، عبر إعلان لشركة اتصالات، تصدرت به محركات البحث، إذ جسدت في 4 دقائق حادث السيارة الذي تعرضت له نهاية مايو 1989، أثناء عودتها من الإسكندرية، في مشهد استعراضي يبرز معاناتها في الشارع وانتقالها للمستشفى للعلاج من كسور مضاعفة في العمود الفقري والحوض. وكانت شريهان خضعت وقتها لجلسات علاج طبيعي لعامين قبل مسرحيتها الأخيرة «شارع محمد علي». بدوره، أشاد الإعلامي عمرو أديب بعودة شريهان، وكتب على حسابه في «تويتر»: «الوحيدة اللي نجحت تقومني من على الفطار.. سبت كل حاجة ووقفت قدام التلفزيون زي الأطفال.. شريهان وبس».