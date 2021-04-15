رغم أن مرضى القلب والشرايين أكثر عرضة للمشكلات الطبية خلال شهر رمضان، إلا أن الأطباء يسمحون لنسبة كبيرة منهم بالصيام مع مراعاة بعض التعليمات التي أجملها الدكتور خالد رجائي أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب المصري في لقاء تلفزيوني (الأربعاء): إذ يتوجب الالتزام بتناول أدوية الضغط بعد الإفطار بساعتين ليكون الجسم استعاد توازنه، مع اعتماد طعام صحي متوازن في الإفطار والسحور يشمل الحبوب الكاملة والشوربة والبقوليات ويخلو من الدهون، وتقليل الملح وزيادة شرب المياه والسوائل غير السكرية في ساعات الفطور، ولا ينصح بممارسة نشاط رياضي خلال الصيام، تجنبا للجلطات، وحال الشعور بغثيان أو ألم بالصدر فيفضل الإفطار فوراً واستشارة الطبيب.
1 تناول أدوية الضغط بعد الإفطار بساعتين
2 اعتماد طعام صحي متوازن طوال الشهر
3 تقليل الملح وشرب المزيد من المياه
4 عدم ممارسة أي رياضة خلال النهار
5 الإفطار فور الشعور بغثيان أو ألم الصدر
1 تناول أدوية الضغط بعد الإفطار بساعتين
2 اعتماد طعام صحي متوازن طوال الشهر
3 تقليل الملح وشرب المزيد من المياه
4 عدم ممارسة أي رياضة خلال النهار
5 الإفطار فور الشعور بغثيان أو ألم الصدر