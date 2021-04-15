رغم أن مرضى القلب والشرايين أكثر عرضة للمشكلات الطبية خلال شهر رمضان، إلا أن الأطباء يسمحون لنسبة كبيرة منهم بالصيام مع مراعاة بعض التعليمات التي أجملها الدكتور خالد رجائي أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب المصري في لقاء تلفزيوني (الأربعاء): إذ يتوجب الالتزام بتناول أدوية الضغط بعد الإفطار بساعتين ليكون الجسم استعاد توازنه، مع اعتماد طعام صحي متوازن في الإفطار والسحور يشمل الحبوب الكاملة والشوربة والبقوليات ويخلو من الدهون، وتقليل الملح وزيادة شرب المياه والسوائل غير السكرية في ساعات الفطور، ولا ينصح بممارسة نشاط رياضي خلال الصيام، تجنبا للجلطات، وحال الشعور بغثيان أو ألم بالصدر فيفضل الإفطار فوراً واستشارة الطبيب.1 تناول أدوية الضغط بعد الإفطار بساعتين2 اعتماد طعام صحي متوازن طوال الشهر3 تقليل الملح وشرب المزيد من المياه4 عدم ممارسة أي رياضة خلال النهار5 الإفطار فور الشعور بغثيان أو ألم الصدر