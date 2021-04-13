أرغمت مدرسة إيطالية طالبة تتلقى تعليمها عن بعد، على عصب عينيها خلال الامتحان لمنعها من الغش، ما أثار غضب الأوساط التعليمية.

ونشرت صحف محلية صورة التلميذة البالغة 15 عاما معصوبة العينين بوشاح أسود أمام شاشة الكمبيوتر، بسبب النتائج المدرسية الجيدة بصورة غير اعتيادية التي حققتها، ما أثار الشكوك لدى مدرستها التي أرغمتها على عصب عينيها.

وأبدت الفتاة شعورها بـ«الإهانة» أمام أصدقائها الذين قرروا إيصال اعتراضهم عبر الشبكات الاجتماعية والاحتكام للسلطات في القضية، فيما فتحت إدارة الشؤون المدرسية تحقيقا في الحادثة التي أثارت تعليقات كثيرة من جهات سياسية.

من جهتها، علقت نائبة وزير التربية في إيطاليا باربارا فلوريديا قائلة، إن: «ثقافة الشك لا تدخل في أهداف المدرسة، الخطوة التي قامت بها المدرسة تبدو لي مفرطة وغير ملائمة».